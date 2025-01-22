Taha Akyol: Belli ki Cumhurbaşkanına hakaret etti diye bir had bildirme uygulaması…

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Andından, eski bir konulması tedarik edilerek “halkı kin ve düşmanlığı sevk” suçu da keşfedildi! Bir daha varmış da dosyası hazırlanmaktaymış!

Belli ki Cumhurbaşkanına hakaret etti diye bir had bildirme uygulaması…

Temel sorun, Cumhurbaşkanı’na hakaret…

Üstelik, fiilin işlendiği Antalya ve Cumhurbaşkanı’nın ikamet ettiği Ankara dururken soruşturmayı İstanbul başsavcısının açması da dikkat çekicidir.

Fransa’da da cumhurbaşkanı partilidir ama bizdeki gibi bir sorun yok. Sarkozy, vatandaşların sinirine basan bir politikacıydı. Birkaç hakaret mahkumiyeti olmuş ama AİHM’den dönmüştü. (Eon v. Fransa, No. 26118/10)

Hatta bazı Cumhurbaşkanına hakaret fiilleri genel hakaret hükümleri çerçevesinde işlem görüyor. Ayrıca Cumhurbaşkanları bu kadar günlük politik kavgaların içinde değiller. Fransa’da cumhurbaşkanı partili ama sistemde kuvvetler ayrılığı bulunduğu için hem yargı bağımsız hem vatandaş cumhurbaşkanını her şeyin sorumlusu olarak görmüyor. Bizde ise yargı karalarından dolayı Erdoğan eleştirilere maruz kalıyor çünkü yargı üzerindeki kuvvetli etkisi biliniyor.

Taha Akyol’un yazısı