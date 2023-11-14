Taha Akyol: AYM siyasetin hedefinde

Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç, selefi gibi siyaseti hukuktan üstün tutma yolunda… Halbuki bir önceki bakan Abdülhamit Gül gibi hukuku üstün tutmak için siyasetin sınırları içinde bari çaba göstermesini ummuştum.

Bakan Tunç anayasa maddelerini okuyor, “AYM kararı herkesi bağlar” diyor. Bir madde daha okuyor, “adliye mahkemelerinde verilen kararların son inceleme yeri Yargıtay”dır diyor.

Bakan, anayasadaki bu hükümlerin birbiriyle çeliştiğini söyleyerek Anayasa’nın “yamalı bohça”ya döndüğünü iddia ediyor. Tabii konuşmasına “darbe anayasası” ve “sivil anayasa” gibi siyasi polemik kavramlarıyla devam ediyor.

Taha Akyol’un yazısı