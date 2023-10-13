Taha Akyol: Arabuluculuk yolu açılırsa bunun tek başına Erdoğan’a bırakılmayacağı belli

Gerçekleşir mi?.. Cevap için henüz erken. Öyle bir facia yaşanıyor ki İsrail Sağlık Bakanı Moşe Arbel “Filislinli yaralıları tedavi etmeyeceğiz” diye açıklama yapabilmiştir! Bu davranış Hitler’in Sağlık Bakanı’na yakışırdı.

Arabuluculuk müessessi kabul edilirse bu, ateşkesin sağlanması ve uzun süreli bir müzakere yolunun açılması anlamına gelir. Filistinli çocukların, annelerin, yaralıların buna acil ihtiyacı var.

Arabuluculuk yolu açılırsa bunun tek başına Erdoğan’a bırakılmayacağı, yanına birkaç Arap liderinin ekleneceği bellidir. Bilhassa Mısır’ın dışlanması zaten düşünülemez. Gazze’nin nefes borusu olan Refah sınır kapısı Mısır’ın elindedir ve Mısır kapıyı tekrar açmıştır.

Erdoğan’ın birkaç Arap liderle bilirlikte taraflarca arabulucu kabul edilmesi de hem Türkiye için hem kendisinin çok hassas olduğu şahşi karizması için prestij kazandıran bir gelişme olur. Bir öngörüde bulunmak için erken fakat ben yine de inşallah diyorum.

Taha Akyol’un yazısı