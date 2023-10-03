Taha Akyol: Adil yargılanma hakkı

Osman Kavala ve arkadaşları, tuhaflıklarla dolu uzun bir yargılama süreci sonunda ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl ağır hapis cezalarına çarptırıldılar. Bu dava, uzun süre tartışmalara konu olacak, tarihe de geçecektir.

Çünkü yargılama süreci siyasetle iç içe yürüdüğü gibi mahkemelerin kararları da çok farklı oldu.

Kavala ve arkadaşları, Gezi olayları ile hükümeti devirmeye teşebbüsün suçundan yargılandılar. 30. Ağır Ceza Mahkemesi 18 Şubat 2020’de beraat ve tahliye kararı verdi. Sanıkların eyleminde “cebir ve şiddet” unsuru yoktu çünkü.

Cumhurbaşkanı tepki gösterdi:

“Bu masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Ciddi anlamda perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tiplerdir. Bunun malum Türkiye ayağı hapisteydi. Onu bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar.”

VE aynı gün, HSK, beraat kararı veren yargıçlar hakkında soruşturma açtı!

Bundan sonra hangi hakim farklı bir karar verebilirdi ki…

Taha Akyol’un yazısı