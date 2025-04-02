Taçlı Yazıcıoğlu: Tüketme de tüketmeme de siyasi ve toplumsal güçtür

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Tüketme de tüketmeme de siyasi ve toplumsal birer güçtür. Piyasalar para kadar tüketim kültürüyle oluşur ama ikincisi sıklıkla arka planda kalır. Bugün bakıyorum ki, iki binin ilk on yılına kadar süren yirmi-otuz yıllık tartışmalar hâlâ yanıt bulmamış. Tüketimin gücünü yeni fark edenler çoğunlukta. Bugünkü ‘tüketimin gücü’ tartışmalarını yeni sayıyorsak yanılıyoruz anlayacağınız. On sekizinci yüzyıl İngiltere’sinin iktisatçıları için bile ‘tüketim’ ya da ‘tüketici’ kullanması çok zor, hatta bir hayli riskli terimler.

Antropolog Daniel Miller “Tüketim tarihin öncü kuvvetidir” demiş. Bunu ilk okuduğumda şaşırdığımı anımsıyorum. Bırakın üretimle denk tutmayı, tarihin seyrini değiştirme gücünü ondan üstün bile görmüştü. Tüketimin mantığını anlayabilmek, ürünlerin nasıl birer meta, hem bireyin hem de çevrenin kaynaklarını tükettiren bir ideoloji haline geldiğini yani kapitalizmin şifresini çözmek demekti. Bu sayede de tükettiren bu düzeni belki düzeltebilirdik!

Tarihin hiçbir zamanında tüketimin üretimden bağımsız olduğu bir dönem olmamıştır. Tüketimin meşrulaşması ve makbul hale gelme serüveni birkaç yüzyıllık toplumsal ve kültürel bir süreçle olmuştur. Modern tüketim insan eliyle yapılmış bir şeydir. İnsanların en temel duygularının sonucudur. Kökleri sahiden de sandığımızdan daha uzağa gider.

Taçlı Yazıcıoğlu’nun yazısı