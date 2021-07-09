Tacizden hapis cezası alan sanık: Para cezası verseniz olmuyor mu?

Kayseri’de cinsel tacizden hapis cezası alan sanık, para cezası verilmesini istedi. Hakim ise “Birinin sana ‘Dur’ demesi” lazım diyerek karşılık verdi.

Kocasinan ilçesinde 45 yaşındaki Y.E. hakkında balkonda oturan kadına geçen mart ayında “Çok güzelsin” diyerek öpücük gönderdiği ve cinsel organını gösterdiği iddiasıyla dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Y.E., suçlamaları reddetti.

Sanık “Kesinlikle cinsel tacizde bulunmadım. Motosikletle giderken telefonda konuşuyordum. Bu kadını kesinlikle görmedim” dedi. Kadın ise tacize uğradığını anlattı.

Mahkeme, sanığa bir yıl hapis cezası verirken, daha önce de aynı suçtan sabıkası bulunması nedeniyle cezayı ertelemedi.

Y.E., kararı duyunca hakime “Para cezası verseniz olmuyor mu” diye sordu. Hakim ise şu yanıtı verdi: “Daha önceden de cinsel tacizden sabıkan var. Para cezası almışsın. Artık senin ıslah olman için sana birinin ‘Dur’ demesi lazım.”