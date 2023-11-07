‘Tabii ki de geçmem’ demişti: İYİ Partili vekil AKP’ye geçti

Seçimden önce “AKP iktidarda kalırsa, AKP’ye geçer misiniz” sorusuna “Tabii ki geçmem. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız” diye cevap veren İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AKP’ye geçti.

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Hatipoğlu bugün AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi AKP’ye katıldı. Hatipoğlu’na rozetini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taktı.

2 Kasım’da ‘derin görüş ayrılıkları’ nedeniyle partisinden istifa eden Hatipoğlu, seçim öncesi Eskişehir ES TV’de “İYİ Parti muhalefette kalırsa, AKP iktidar olursa AK Parti’ye geçer misiniz” sorusuna şu cevabı vermişti:

“Tabii ki geçmem. Ne işim var. Türkiye’de iki tip siyasetçi var. Siyaseti iş olarak yapanlar ve hizmet olarak yapanlar. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız. İş kolu olarak yapmayacağız.”

Şimdi AKP‘li olan vekil, 28 Temmuz’da “Bence Eskişehir’de mesela AKP-MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir için de hayırlısı budur” demişti.