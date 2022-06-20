Suudi Arabistan, Türkiye’ye seyahat yasağını kaldırdı

Suudi Arabistan vatandaşlarının Türkiye, Hindistan, Etiyopya ve Vietnam’a gitmesini engelleyen Covid-19 yasaklarını kaldırdı.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’da öldürülmesi sonrası Riyad-Ankara arasındaki ilişkiler gerilmişti. Suudi Arabistan, Türkiye’de üretilen mallara boykot uygulamış, iki ülke arasındaki ticaret hacmi erimişti.

Ancak Kaşıkçı davasında mahkemenin yargılamanın durdurulması ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar vermesi sonrası ikili ilişkiler de yeni bir sayfa açılmıştı. Merkez Bankası’nın eriyen dövizleri için kaynak arayışında olan Erdoğan, Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişti.

Bu ziyaretin karşılığı olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da çarşamba Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Ziyaret öncesi Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye seyahat yasağı da kaldırıldı.