‘Süt banyosu’nda karşı atak: Hakaret edenlere dava açacak

Konya’da süt toplama merkezindeki kazanda süt banyosu yaptığı iddiasıyla altı gün cezaevinde tutuklu kalıp tahliye olan ve beraat eden Emre Sayar, süt artığı dolu tekneye müdürünün zorlamasıyla girdiğini, kendisine bu süreçte hakaret edenlere karşı tazminat davası açacağını söyledi.

Süt toplama merkezindeki işçilerden Emre Sayar’ın temizlik kazanında ‘süt banyosu’ yaptığı ana ait görüntüler, 6 Kasım 2020’de Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. Hızla yayılan görüntülere tepki yağmış, denetim sonucu iş yerindeki ürünler imha edilmişti.

Olayın ardından Emre Sayar ve Uğur Turgut tutuklanmış, altı gün sonra da tahliye edilmişlerdi.

Şüpheliler hakkında ‘zehirli madde katma’ suçundan ikişer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

‘Müdürüm cezalandırmak için teknenin içine soktu’

Emre Sayar, beraatinin ardından DHA’ya yaşadıklarını anlattı. Temizlik kazanının içerisinde süt olmadığına vurgu yapan Sayar, şunları söyledi: ”Fabrikada çalışıyordum ve kafam çok dalgındı. İşler de çok yoğundu ve tek başınaydım. Müdürüm Uğur Turgut, ‘Akşam bir yere kaybolma işimiz var’ şeklinde bana bir mesaj attı. Yoğunluktan birkaç hata yapmışım haberim yok. Daha sonra müdürüm geldi. Birlikte evrak ve formlara baktık. 1,5 ton sütü eksik gördü. Kızdı, bağırdı. Biraz da aşağılayıcı ve beni tehdit eder gibi konuştu. Bu nedenle kendimi suçlu hissettim. Mecbur kaldım. Zaten o saatte süt yoktu. Hepsini kamyonlara yüklemiştim. Temizlik zamanıydı. Tankeri yıkamıştım. İçerisinde kalan süt artığı, süt köpüğü gibi bir şeydi. Bana teknenin içine girmemi söyleyince ben ‘Uğur ağabey, süt yok hiç, nasıl yapacağız bunu? Uygun olur mu’ dedim. Buranın süt toplama merkezi olduğunu gıda üzerine çalıştığımızı, sosyal medyada görünür sıkıntı olur şekilde konuştum. O da zaten bana içerisine süt koymayacağımızı söyledi. ‘Sıcak suyu doldur. İçerisine süt bulaşığı koy’ dedi. Kendimi suçlu hissettiğim için yaptım. Zaten benim hiçbir sosyal medya hesabım yok. Amacım fenomen olmak değildi. Amacım kimsenin sağlığıyla oynamak da değildi. Böyle bir şey aklımın ucundan dahi geçmedi.”

Suçsuz yere altı gün cezaevinde tutuklu kaldığını ve bu süreç nedeniyle dava açmaya hazırlandığını belirten Sayar, ”Altı gün cezaevinde suçsuz yere kaldım. İşlemediğim bir suç üzerine iftiraya uğradım. Sosyal medya üzerinden linç edildim. O da önemli değil. Ben kimsenin sağlığıyla oynamadım” dedi.

Sayar, altı ay boyunca işsiz kaldığını ve ailesinin neredeyse dağılma derecesine geldiğini söyledi. Olayın ardından iş bulamadığını belirten Sayar, “Bana hakaret edenlere tazminat sürecini avukatım takip edecek” diye konuştu.

Sayar’ın avukatı Mehmet Tunç da şöyle konuştu: “Biz Emre ile olayın başından beri bu konu hakkında iddianame düzenlenmesini dahi yanlış buluyorduk. Ancak müvekkilim altı gün gibi bir süre tutuklu kaldı. Sonuç bizim için sürpriz olmadı. Müvekkilin içerisinde bulunduğu kazanın süt kazanı olmadığı, içerisindeki sıvının da tüketilmeye hazır bir gıda olmadığı dosya kapsamında da sabit hale geldi. Bundan sonra müvekkilimin maruz kaldığı saldırılar ve uğradığı manevi zararla alakalı hukuk sürecimiz devam edecek.”