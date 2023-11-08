Süryani Gevriye Akgüç evinin avlusunda öldürüldü: 3 gözaltı

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Süryani köyü Yemişli’de 92 yaşındaki Gevriye Akgüç, evinin avlusunda uğradığı silahlı saldırıdan sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Bölgenin en eski yerleşim yerlerinden olan Yemişli ya da Süryanice adıyla Anhel köyü, önceki gün işlenen bir cinayetle gündeme geldi.

1990’lı yıllarda yedi köylüsünün faili meçhul cinayete kurban gittiği köye 10 yıl önce dönen Akgüç, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akgüç’ün Avrupa’da yaşadığı, bir süre önce İstanbul’a yerleştiği ve yakınlarını görmek için ilçeye geldiği öğrenildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (HEDEP) Mardin Milletvekili George Aslan, Akgüç’ün öldürülmesinin keyfi ya da kaza olmadığını belirtti: “Gevriye amcanın katledilmesi her Süryani için özellikle de Turabdin’de yaşayan halkımız için büyük bir yastır. Öldürülmesi keyfi ya da kaza değildir. Bilinçli bir cinayettir.”

Öte yandan silahlı saldırıyla ilgili Midyat başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan üç şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.