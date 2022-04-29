Sürücüsüz harekete geçen metrobüs bir başka metrobüsle çarpıştı: 9 yaralı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde sürücüsüz harekete geçen metrobüsün karşı yönden gelen metrobüsle çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

İçinde yolcu bulunmayan Oktay A. idaresindeki metrobüs seyir halindeyken arızalandı. Sürücü, arızayı gidermek üzere araçtan indi. Sürücünün aküyle uğraştığı sırada aniden hareket eden ve yaklaşık 500 metre ilerleyen metrobüs, Belediye ile Cumhuriyet durakları arasında karşı yönden gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, 8’i yolcu, 1’i sürücü olmak üzere 9 kişi yaralandı.

İstanbul’da metrobüs arızalandı. Kendi kendine harekete geçen araç karşı yönden gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı https://t.co/N0lNqHGxfO pic.twitter.com/2S3COTiXd8 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 29, 2022

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında yolcular metrobüs yolunda yürüyerek durağa ulaştı.

Bölgede metrobüslerin geçişi tek şeritten sağlandı ve duraklarda yoğunluk oluştu.