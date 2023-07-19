Suruç katliamının yıl dönümünde bildiri dağıtan altı üniversite öğrencisi tutuklandı

İki gün önce İstanbul’da Suruç katliamının yıl dönümü vesilesiyle bildiri dağıtırken gözaltına alınan 46 üniversite öğrencisinden altısı tutuklandı.
IŞİD’in 2015’te Şanlıurfa/Suruç’ta düzenlediği canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden 33 kişi için anma düzenlenecekti.
İki gün önce Kadıköy’de 46 üniversite öğrencisi, anma için bildiri dağıtmak istedi. Polis, bildiri dağıtan 46 üniversite öğrencisini gözaltına almıştı. Dün akşam da gözaltına alınan öğrencilerden altısı tutuklandı.
Çağdaş Hukukçular Derneği’nin aktardığına göre Ayşe Beliz İnce, Gamze Toprak, Berkan Deveci, Yasemin Ebru Gürsoy, Merve Yeşilyurt ve Ali Taha Sarıbıyık tutuklanarak cezaevine gönderildi.