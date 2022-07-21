Suruç anmasında gözaltına alınanların çoğu serbest bırakıldı

Suruç katliamını andıkları sırada gözaltına alınanlardan 107’si serbest bırakıldı, 16 kişinin adliyeye çıkarılması bekleniyor.
IŞİD’in Urfa Suruç’ta 2015’te düzenlediği canlı bomba saldırısında katledilen 33 genci yıl dönümünde İstanbul, İzmir ve Ankara’da anmak isteyenler darp edilerek gözaltına alındı.
Kadıköy’deki yürüyüşte 104 kişi gözaltına alındı. Burada gözaltına alınanlardan 88’i serbest bırakıldı. 16 kişinin ise bugün adliyeye çıkarılması bekleniyor.
İzmir ve Ankara’da da 30’u aşkın kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların tamamı serbest bırakıldı.