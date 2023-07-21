Sürdürülebilir ulaşım: Yürüyüşün gezegenimiz ve sağlığımıza faydaları

Adım adım sürdürülebilir dünyaya yolculuk

Kentleşme, nüfus artışı, ulaşım, trafik, hareketsiz yaşam ve tüm bunlarla birlikte artan karbon ayak izi ve sağlık sorunları… Peki, günlük rutinimizde bir yerden bir yere gidip gelirken, hem karbon ayak izimizi düşürebilir hem de sağlığımıza da katkıda bulunabilir miyiz?

Cevap çok net: Elbette! Üstelik tek yapmamız gereken şey yürümek.

Ulaşımda sürdürülebilir bir tercih: Yürüyüş

Araştırmalara göre, enerji tüketiminin yüzde 23’ü ve karbondioksit salımının yüzde 14’ü ulaşımdan kaynaklanıyor. Genel ulaşımda şehir içi ulaşımın payının yüzde 60 olduğunu düşününce, kentlerde sürdürülebilir tercihlere geçmek, daha yaşanılabilir bir dünya için atılması gereken en önemli adımların başında geliyor.

Benzinli ya da dizel arabalar 1,5 kilometrede 10 balonu dolduracak kadar karbondioksit salıyor. Yürümeyi tercih ettiğimiz her dakika ise daha az fosil yakıt tüketmiş oluyoruz. Haftada yalnızca bir kez yürüyerek işe gidip gelmeyi tercih etmek, yılda yaklaşık 29 kg karbondioksit tasarrufu sağlayabiliyor.

Yani yürüyerek karbondioksit emisyonlarını azaltıyor, hava kirliliğini önlüyor ve sürdürülebilirliği desteklemiş oluyoruz. Bu sayede iklim kriziyle mücadeleye de katkıda bulunuyoruz. Dolayısı ile yürürken attığımız her küçük adım, gezegenimiz için aslında oldukça büyük!

Yürümek bizi trafikten ve getirdiği sorunlardan da kurtarıyor!

Araç kullanımını azalttığımızda hayatımızdan trafik sıkışıklığı, trafikte boşa geçirilen zaman ve park yeri bulmak gibi birçok sorunu da çıkarıyoruz. Yürüyüşle, trafikte saatlerimizi geçirip bedenimizi ve zihnimizi daha fazla germek yerine rahatlatmayı ve gevşemeyi seçiyoruz. Özellikle şehir merkezinde ya da trafiğin yoğun olduğu saatlerde yürümeyi deneyerek trafiğin yaratacağı tüm olumsuzluklardan kurtulup seyahat süresini kısaltabiliyoruz.

Eğer iş çıkışı kendimizi yürüyecek kadar enerjik hissetmiyorsak, şu sıralar çok popüler olan elektrikli scooter ya da elektrikli motorsiklet gibi alternatif ulaşım araçlarını kullanmak da bizim için bir çözüm olabilir. Üstelik trafiğe takılma riskini ortadan kaldırdığı gibi gezegenimiz için de muhteşem bir alternatif!

Oxford Üniversitesi Ulaşım Çalışmaları Birimi’nin yeni bir araştırması gösteriyor ki, aktif ulaşım için haftada yalnızca bir kez bile araba kullanmak yerine yürüyüş, bisiklet, elektronik scooter tercih etmek iklim kriziyle mücadelede yardımcı oluyor. Bu araştırmada yaklaşık 2 bin şehir sakini takip edilmiş ve yalnızca bir yolculukta araba yerine bisiklet kullananların dahi karbon ayak izini yılda yaklaşık yarım ton azalttığı görülmüş. Bu da kişi başına düşen ortalama emisyonların önemli bir payına denk düşünüyor.

Bilim insanlarına göre nüfusun sadece yüzde 10’u seyahat davranışlarını değiştirseydi, tüm araba yolculuğundan kaynaklanan emisyonların yaklaşık yüzde 4’ü kadar tasarruf edilirdi.

Yürümek bedenimize iyi geliyor!

Yürümenin en belirgin faydası, beden sağlığımız üzerindeki olumlu etkileri. Düzenli yürüyüşler, kondisyonumuzu artırıyor, duruşumuzu düzeltip hareket kabiliyetimizi artırıyor ve omurgamızın güçlenmesini sağlıyor. Aerobik bir egzersiz türü olan yürüyüş, kan dolaşımımızı hızlandırıyor, kan basıncımızı düşürüyor ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltıyor.

Düzenli yürüyüşlerin kilo kontrolüne yardımcı olduğu ve kan şekerini düzenlemede etkili olduğu biliniyor. Hatta öyle ki, Harvard’daki bir araştırmaya göre kilo almaya meyilli genleri de azaltıyor.

Saymakla bitmeyen yararların içinde, sindirim sisteminin düzenlenmesi, kas ve kemik sağlığının desteklenmesi, kasların güçlenmesi ve kemik yoğunluğunun artması da bulunuyor.

Yürümek mutlu ediyor!

Yürümek sadece beden sağlığımızı desteklemekle kalmıyor, ruh sağlığımızı da düzenliyor. Yürüyüş sırasında salgıladığımız endorfin, mutluluk hissi yaratıyor ve genel zihinsel iyilik halimizi artırıyor. Attığımız her adım stresimizin azalmasına yardımcı olurken yürüyüş, sakinleştirici etkisiyle kaygının yönetilmesine de destek oluyor.

Yani stresli bir iş gününden sonraki yürüyüş, hem zihnimizi düzenlemek hem de bedenimizde tüm gün gerilen kaslarımızı açmak için bulunmaz bir fırsat sunuyor.

Yürümeyi alışkanlık haline getirmek, bedenimizle, ruhumuzla yeniden bağlantı kurmak ve gezegenimiz için büyük fark yaratacak adımlar atmak iyi bir fikir gibi görünüyor.

Bugün iş çıkışında biraz yürümeye ne dersiniz?

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