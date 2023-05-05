Sürdürülebilir hayata adım atın!

Son dönemde sıkça duyduğumuz ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘sürdürülebilir hayat’ kavramları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Sözlüğümüze ışık hızıyla giriş yapan bu kavramları hepimiz her yerlerde duyuyoruz. Peki sadece bir kavram olarak değil, bir gerçeklik halinde sürdürülebilirliğin hayatımızda kapladığı yerin ve etkisinin ne kadar farkındayız?

‘Sürdürülebilir’ olma iddiasında bulunmak ya da bu iddiada bulunan kurumlara, markalara, çalışmalara destek olmak neden bu kadar önemli?

Gelin sürdürülebilirlik kavramının kapsamına ve onu neden dilimizden düşüremediğimize birlikte bakalım.

Sürdürülebilirliğin temel amacını; doğal kaynakların tüketimini, atıkları azaltan politikaları ve davranışları destekleyip, bu kaynakları gelecek nesiller için güvence altına alınması şeklinde tanımlayabiliriz. Çünkü kontrolsüz nüfus artışı, çılgınca büyüyen şehirler ve sanayi devriminden sonra kısa sürede aldığımız yol maalesef bize iklim krizi ve beraberinde gelen çevresel, sosyal, ekonomik krizlerle geri dönüyor.

Sonuçta doğal kaynakların kullanımıyla ilgili; ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerin doğru bir şekilde yönetilmesi, sürdürülebilirliğin ana maddeleri haline geliyor.

Bugün düşünmeden aldığımız uzun bir duştan yaptığımız gereksiz alışverişe ve hatta gece söndürmeyi unuttuğumuz ışıktan banka ekstrelerimizi basılı olarak almaya kadar her türlü kaynağın tüketiminde gelecek nesillerin dünyasından harcıyoruz.

Dünyada tüketebileceğimiz bir yıllık kaynakları daha o yılın döngüsü tamamlanmadan tüketmiş oluyoruz. Bu nedenle sürdürülebilir hareketin parçası olmak en küçük yapıdan en büyüğüne kadar hepimizin sorumluluğu haline gelmeli. Ancak bu şekilde gelecek nesillerin de sınırlı doğal kaynaklarımızdan faydalanmasını garanti altına alabiliriz.

Üstelik mesele sadece gelecek nesillerden de ibaret değil. Sürdürülebilir politikalar ve davranışlar, üzerinde yaşadığımız dünya ve dönem için de birçok fayda sağlıyor. Sürdürülebilirliğin faydalarının başlıkları; doğal kaynakların tüketimini azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmak, bu kaynakların verimli bir şekilde kullanımıyla ekonomik istikrar sağlamak, daha fazla iş imkanı ve gelişme vadederek sosyal fayda yaratmak, doğal yaşamın korunmasına katkıda bulunarak biyoçeşitliliği güvence altına almak gibi konular, refah düzeyimizi de doğrudan ilgilendiriyor.

Yani daha yaşanabilir ve eşit bir dünyanın anahtarı da sürdürülebilirlik! Peki sürdürülebilir bir

yaşamın anahtarları ne?

Sürdürülebilir bir yaşamın sağlanabilmesi için birçok pratik yöntem ve strateji bulunuyor. Bu stratejiler evinizde sizin uygulayabileceğiniz küçük adımlardan, çalıştığınız iş yerinde atılan daha büyük kurumsal adımlara ve hatta devletlerin küresel ölçekte aldığı kararlara kadar genişleyen halkalardan oluşuyor.

Sürdürülebilirliğin sağlanması için yaşamınızda, işletmenizde, işyerinizde ve çevrenizde atabileceğiniz adımları aşağıdaki başlıklarda toparlamak mümkün.

Doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak

Sürdürülebilirliğin en temel kurallarından biri şüphesiz doğal kaynakların verimli kullanımı. Enerji tasarrufu sağlamak, suyun verimli kullanımı, atıkların geri dönüşümü gibi yöntemlerle kaynaklarımızı doğru kullanmak adına adım atabiliriz.

Atıklarımızı azaltmak ve yönetmek

Sürdürülebilir bir hayatı inşa etmek için öncelikle daha az tüketebiliriz. Atıkların geri dönüşümü ve yeniden kullanımı için çeşitli yöntemleri de hayatımızın bir parçası haline getirebiliriz. Örneğin kağıt ve plastik atıkları geri dönüşüm sürecine dahil etmekle işe başlayabiliriz.

Çevre ve hayvan dostu olmak

Çevrenin, doğal yaşamın ve doğal alanların korunması kaynaklarımızın devamı için çok önemli. Birlikte yaşayan ve birbirinin hayatının devamlılığının sigortası olan canlılarız. Bu sebeple çevre ve hayvan dostu ürünler kullanarak geleceğimizi koruyabiliriz.

Sürdürülebilir iş yeri politikaları

İşletmelerin sürdürülebilir stratejileri geliştirmesi, atıkların azaltılması, enerji tasarrufuna özen

gösterilmesi, çevre dostu kararlar alması ve uygulaması sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak

için büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir geleceği inşa etmek için bu kararları sahiplenen

kurumları tercih ederek o kurumlarla birlikte hareket edebiliriz.

Toplum bilincine katkı sağlamak

Sürdürülebilirlik konusunu daha çok konuşmamız ve çevremize de bu bilinci yaymak için çaba göstermemiz gerekiyor. Davranış ve alışkanlıklarımızı gören yakın çevremiz, öğrendiğini bir başkasına iletebiliyor. Böylece insanların sahip olduğu öğrenme ve öğrendiğini aktarma gücünü kullanarak sürdürülebilirlik konusunda bilincin artması için çalışabiliriz.

İş birliği içinde olduğumuz, hizmet aldığımız marka ve kurumların, hem toplumdaki sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşması hem de gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına geliştirdiği stratejilerin bir parçası olmanın mükemmel bir ilk adım niteliği taşıdığına inanıyoruz.

Siz ne dersiniz?