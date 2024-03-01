Sürdürülebilir bir dünya için cinsiyet eşitliği şart!

Sürdürülebilir bir dünya yaratmak için çözmemiz gereken birçok problem birbirine oldukça bağlı. Cinsiyet eşitliği ve nitelikli eşit eğitim hakkı da birbirine bağlı problemlerin başında geliyor. Bu sebeple iklim krizi ve cinsiyet eşitsizliği Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin de merkezinde yer alıyor.

Araştırmalar, iklim krizine bağlı afetlerin yarattığı göç dalgalarından etkilenenlerin yüzde 80’inin kadınlar ve kız çocukları olduğunu gösteriyor. Üstelik dünyada yoksullukla mücadele eden 1,3 milyar insanın da, yüzde 80’ini kadınlar oluşturuyor. Yani bakıldığında iklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor. Peki neden?

Dünya genelinde kadınlar, doğal kaynaklara erkeklere oranla daha bağımlı. Çünkü dünyanın büyük bir kısmında yiyecek, su ve yakıt temini kadınların kontrolünde ve bu konularda sorumluluk çoğunlukla kadınlarda. Ancak sorumluluk kadınlarda olsa da, erkeklerin bu kaynaklara erişimi daha yaygın. Diğer yandan düşük ve orta gelirli ülkelerde, kadınlar özellikle tarım alanında daha büyük bir rol oynuyor. Dolayısıyla kuraklık, sel ya da fırtına gibi iklim krizinin getirdiği zorluklar direkt olarak kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor. Kız çocukları, tarımda istihdam şansı bulan annelerine yardım etmeleri için erkenden okulu bırakmak zorunda kalıyor.

İklim kriziyle; sosyal, politik ve ekonomik gerginlikler gittikçe tırmanıyor ve dünya çapında çatışmalar arttıkça, kadınlar ve kız çocukları insan kaçaklığından çocuk yaşta evliliğe kadar pek çok şiddet türüyle daha fazla karşılaşıyor. Böyle durumlarda kadınların yardıma erişimi de erkeklere oranla daha düşük oluyor. Dolayısıyla iklim değişikliği, halihazırda var olan sorunları bir döngüye sokuyor.

Cinsiyet eşitsizliğinin boyutunu sayılar gösteriyor

Yoksul ülkeler ya da gelişmekte olan ülkelerde, kız çocuklarının üçte biri eğitime erişim konusunda kız – erkek eşitliğini sağlayamıyor. Üzerine her yıl yaklaşık 15 milyon kız çocuğu, henüz 18 yaşının altındayken evlendiriliyor. Dünya genelinde, kadınların yüzde 35’i sevgilileri ya da tanıdıkları insanlar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddet görüyor.

İklim krizinin neden olduğu doğal afetlerde de kadınların ve çocukların ölüm oranları erkeklere oranla 14 kat daha fazla görülüyor. Su kaynaklarına erişimin sınırlı olduğu her 10 haneden 8’inde, suyu haneye getirme görevinden kadınlar ve kız çocukları sorumlu tutuluyor.

Üstelik kadınlar ve kız çocukları, iş hayatına dahil olduklarında da eşitsizlikle karşı karşıya kalıyor. Kadınlar, tüm dünyada erkeklere oranla yüzde 24 daha az maaş alıyor ve küresel olarak da erkek ve kadınların yaşam boyu kazançları arasındaki fark, 172 trilyon doları buluyor.

Pandemi gibi kriz durumlarında da kadınlar, ekonomik sonuçlardan daha fazla etkileniyor. 2020’de iş ve aile sorumluluklarını bir arada götürmeye çalışmanın verdiği baskı, okulların kapanması ve kadınların aktif olduğu sektörlerdeki iş kayıplarına bakıldığında 25-54 yaş arası 113 milyon kadının, eşi ve çocukları için iş gücünün dışında kaldığı görülüyor.

Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinde iyi bir performans göstermiyor

CEİD Endeksi’ne göre tüm dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğinin en fazla hayata geçirildiği ilk üç ülkeyi; Norveç, İsveç ve Avustralya oluştururken, sıralamanın en altında ise Japonya, Türkiye ve Güney Kore yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme, UNDP) tarafından yayımlanan rapora göre Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği performansı, ülkenin insani gelişme alanındaki başarılarıyla uyumlu değil ve benzer gelişme düzeyindeki ülkelerin gerisinde kalıyor. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi (TCDGE) verilerine bakıldığında ise Türkiye’nin 162 ülke arasında 68’inci sırada olduğu görülüyor.

Sürdürülebilir bir dünya yaratmak için toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl geliştirebiliriz?

Bu gidişatı iyi bir yöne çevirmek ve iklim krizinin etkilerindeki zorlu bir dünyada daha sürdürülebilir bir yaşam kurmak, öncelikle her alanda kadınları bilinçlendirmek ve güçlendirmekten geçiyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, kadınların temsilini her alanda artırmaktan ve kaynakları yeniden dağıtmaya kadar pek çok yolun sürdürülebilir bir dünya yaratmakta etkili olduğunu belirtiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği adına atılabilecek adımlar konusunda ise aşağıdaki adımları tavsiye ediyor.

Küçük işletme sahibi kadınlara destek olun

Son birkaç yıldır gelişmekte olan ülkelerde, gıda güvenliği konusunda yaşanan iyileşmenin ardında kadın emeği bulunuyor. Bu iyileşmenin yüzde 55’i kadınların güçlendirilmesini teşvik eden programlar sayesinde başarılı oluyor.

Dünyamızdaki tüm gıdanın yüzde 75’i sadece 12 bitki ve beş hayvan türünden elde ediliyor. Bu durum gıda sistemini, iklim krizine karşı son derece kırılgan bir hale getiriyor. Oysa Gıda ve Tarım Örgütü (The Food and Agriculture Organization, FAO) kadın çiftçilerin kaynaklara erişiminin, erkeklerle eşitlendiği durumda çiftlik verimlerinin yüzde 20 ile yüzde 30 arasında artacağını öngörüyor. Bu nedenle, sürdürülebilir tarım yapan küçük ölçekli kadın çiftçilerin, üretim kapasitelerinin artırılması büyük önem taşıyor.

Kadın liderlere destek verin

Parlamentolarında kadınların oranının yüksek olduğu ülkeler, iklim değişikliğiyle ilgili kuralları uygulamak konusunda daha katı önlemler alıyor. Bunun yanında kadınlar, doğal kaynakların kullanımı konusunda da daha adil ve kapsayıcı davranıyor. Kadınlar karar verirken çoğunlukla ailelerini ve topluluklarını göz önünde bulundurmayı tercih ediyor ve bu da iklim krizine çözüm üretirken daha bütüncül sonuçlar üretmeyi kolaylaştırıyor. Bu sebeple, üst kademelerde ve yerel yönetimlerde kadın liderlerin varlığı büyük önem taşıyor.

İş hayatında kadınların yanında olun

Şirket politikalarında; çalışan kadın ve erkek oranlarının eşit tutulmaya dikkat edilmesi, düzenli aralıklarla çalışanlara bu konuda farkındalığı artıracak eğitimlerin verilmesi, şirket terfi süreçlerinde kadın erkek ayrımı yapmadan kadınlara üst kademelerde yer ayrılması ve iş başvurularında cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılması gibi pek çok yöntem kadınların iş hayatında var olabilmeleri için atılabilecek önemli adımlardan sadece birkaçı. Kadınların ve kız çocuklarının, gelişen dünyada dijital yetkinliklerini artıracak eğitimlere dahil olmaları onların güçlenmeleri ve iş hayatında ilerlemelerini destekliyor.