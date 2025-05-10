Süper Lig'e yükselen ikinci takım Gençlerbirliği

Trendyol 1’inci Lig’i ikinci bitiren Gençlerbirliği, Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım oldu.
Gençlerbirliği bugün ligin son maçında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor’u 5-0 mağlup etti. Ankara ekibi puanını 68 yükselterek ligi ikinci bitirdi.
Kocaelispor lig şampiyonu olarak Süper Lig’e yükselen ilk takım olmuştu.
Son takım play-off’larda belli olacak
Süper lige son takımsa play-off maçlarıyla belirlenecek.
Play-offa kalan takımlar şunlar: Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Bandırmaspor, Boluspor.
Kural gereği ligi üçüncü bitiren Fatih Karagümrük direkt play-off finaline yükseldi.
Play-off’ların ilk etabında İstanbulspor-Boluspor ve Erzurumspor-Bandırmaspor karşılaşacak.
İlk etaptaki maçlar (tek maç) 15 Mayıs’ta oynanacak.
Turu geçen takımlar 19 ile 23 Mayıs’ta iki kez karşılaşacak.
Finale yükselen takım 29 Mayıs’ta Fatih Karagümrük’le Süper Lig’e çıkma savaşı verecek.
TFF 2’nci Lig’e düşen takımlarsa şunlar: Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Adanaspor, Yeni Malatyaspor.