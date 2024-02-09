Yaramazlara biraz batar!

Süper Lig’de haftanın programı ve hakemleri

Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı.

Fotoğraf: AA

Türkiye’nin en üst futbol ligi Süper Lig’de 25’inci hafta bugün akşam saat 20:00’de Adana Demirspor-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.


Süper Lig’de haftanın programı ve hakemleri şöyle:

Görsel: AA

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