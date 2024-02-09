Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı.
Türkiye’nin en üst futbol ligi Süper Lig’de 25’inci hafta bugün akşam saat 20:00’de Adana Demirspor-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.
Süper Lig’de haftanın programı ve hakemleri şöyle:
Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı.
Türkiye’nin en üst futbol ligi Süper Lig’de 25’inci hafta bugün akşam saat 20:00’de Adana Demirspor-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.
Süper Lig’de haftanın programı ve hakemleri şöyle:
İrlanda kadın basketbol takımı, EuroBasket 2025 eleme maçının öncesinde İsrailli sporcularla el sıkışmayı reddetti.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.016,02 puanla rekor seviyeyi gördü.
Hatay’da 30 gün boyunca kesintisiz toz ölçümleri yapıldı. 6 Şubat depremlerinden sonra enkaz kaldırma hala yönetmeliğe uygun yapılmıyor. Bu nedenle bölgede havadaki toz miktarı olması gereken limitin dört kat üstünde.
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş’ın aday adaylığı için, “DEM Parti’nin üçüncü yol çabalarını anlamıyorlar” dedi.
CHP’nin, gerek Meclis’te gerek seçimlerde referandumlarda etkili bir muhalefet ortaya koyduğu, siyaset yaparken iktidar eleştirilerinin dışına çıkıp alternatif bir politikanın sahibi olduğu, örneğin sosyal demokrat bir parti olma iddiasını yeterince ortaya koyduğu söylenebilir mi? Ya da sağa karşı, laiklik dışında, ekonomi politikalarıyla, siyasal ekonomi anlayışıyla karşı çıktığı iddia edilebilir mi?