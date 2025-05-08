Süper Kupa'da format değişikliği: Dört takımla oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa maçlarının dört takımla oynanacağını duyurdu.

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Maçlar tarafsız sahada ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Yarı finalde lig şampiyonuyla Türkiye Kupası finalisti, lig ikincisiyle Türkiye Kupası şampiyonu eşleşecek.

Galatasaray’ın hem ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantilemesi hem de Türkiye Kupası’nda finale yükselmesi nedeniyle Süper Lig’i 3’üncü sırada tamamlayacak ekip de organizasyonda yer alacak.

Maçlar Ocak 2026’da oynanacak.

Süper Kupa’da lig sıralaması ve kupa finalinde alınacak sonuçlar doğrultusunda yarı final eşleşmeleri şu şekilde olacak: