Süper Kupa'da format değişikliği: Dört takımla oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa maçlarının dört takımla oynanacağını duyurdu.
Maçlar tarafsız sahada ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Yarı finalde lig şampiyonuyla Türkiye Kupası finalisti, lig ikincisiyle Türkiye Kupası şampiyonu eşleşecek.
Galatasaray’ın hem ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantilemesi hem de Türkiye Kupası’nda finale yükselmesi nedeniyle Süper Lig’i 3’üncü sırada tamamlayacak ekip de organizasyonda yer alacak.
Maçlar Ocak 2026’da oynanacak.
Süper Kupa’da lig sıralaması ve kupa finalinde alınacak sonuçlar doğrultusunda yarı final eşleşmeleri şu şekilde olacak:
- Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonunun aynı takım olması halinde lig şampiyonuyla Türkiye Kupası finalisti, lig ikincisiyle de lig üçüncüsü eşleşecek.
- Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması halinde lig şampiyonuyla lig üçüncüsü, Türkiye Kupası şampiyonuyla da lig ikincisi eşleşecek.
- Lig ikincisiyle Türkiye Kupası şampiyonunun aynı takım olması halinde lig şampiyonuyla Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonuyla da lig üçüncüsü eşleşecek.
- Ligi ikincisiyle Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması halinde, lig şampiyonuyla Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonuyla da lig üçüncüsü eşleşecek.