SunExpress, Avrupa’dan Türkiye’ye uçuşlarda yüzde 50 artış bekliyor

SunExpress CEO’su Max Kownatzki, bu yaz Avrupa’dan Türkiye’ye uçuşlarda yüzde 50 artış beklediklerini açıkladı.

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Türkiye’de iktidar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz ısrarı sonrası Merkez Bankası rezervlerindeki erime nedeniyle umudunu yaz aylarındaki turizm gelirlerine bağlamıştı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı turizmde rezervasyon akışını bozdu.

Buna karşın Avrupa’dan Türkiye’ye yolcu beklentisi arttı.

Şirketinin, İstanbul Havalimanı’ndaki yıllık basın değerlendirme toplantısında konuşan Kownatzki, bu yıl Türkiye’ye yaz aylarında 9,1 milyon yolcunun gelmesini beklediklerini söyledi.

Bu geçen yıla göre yüzde 50 artış demek. Türk Hava Yolları (THY) ve Alman Lufthansa’nın ortak kurduğu SunExpress geçen yıl 6 milyon yolcu taşımıştı.

SunExpress’in Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum-Milas havalimanlarından yeni eklenen 20 destinasyonla birlikte 52 noktaya 33 bin uçuş düzenleyeceğini dile getiren Kownatzki, şu bilgileri verdi: “2022 yazında, geçen yıla kıyasla 1250 adet daha fazla uçuşla 14 Anadolu kentinden Avrupa’nın 18 şehrine direkt tarifeli seferler sunacağız. Anadolu-Avrupa uçuş ağına eklenen beş yeni dış hat rotasını Ankara-Kopenhag, Samsun-Viyana, Zonguldak-Dortmund, Ordu-Düsseldorf ve Kayseri-Viyana oluşturuyor. Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımızı memleketleri ve sevdikleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. 2022’de de Anadolu kentlerinin yerel turizmine ve ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz.”