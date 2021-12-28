Sumatra orangutanının yavrusu hayvanat bahçesinin neşe kaynağı

ABD’nin New Orleans kentindeki hayvanat bahçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya Sumatra orangutanı doğurdu. Yavru, hayvanseverleri ve hayvanat bahçesi çalışanlarını sevindirdi.

Fotoğraflar: Twitter

Audubon Doğa Enstitüsü’nün işlettiği hayvanat bahçesi yönetimi müjdeyi dün Twitter hesabından duyurdu. Açıklamada, 12 yaşındaki Menari’nin Noel günü ilk yavrusunu dünyaya getirdiği belirtildi. Erkek yavrunun ikizinin ise anne karnında öldüğü, doğum sırasında Menari’ye profesyonel bir kadronun destek verdiği aktarıldı.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin ‘kritik tehlikedeki türler’ listesinde yer alan Sumatra orangutanlarından doğada 14 bine yakın bulunuyor. Palmiye yağı endüstrisi nedeniyle sayılarının daha da azalacağından endişe ediliyor.

Audubon Doğa Enstitüsü’nün veterinerlerinden Bob MacLean, “İkiz doğumu çok riskli oluyor. Ultrasona soktuk Menari’yi diğer yavrunun yaşamadığını görünce çok üzüldük. Menari ve yavrunun birlikte ve sağlık durumlarının iyi olmasından dolayı ise mutluyuz” dedi.

MacLean, Menari’nin biberonla beslendiğini, veteriner ekibi ve bakıcılarının onları yakından takip ettiğini söyledi.