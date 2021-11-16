Sultansazlığı Milli Parkı’nda yangın: 100 dönüme yakın arazi zarar gördü

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “50 artı 1, suni birtakım ittifakların önünü açıyor. HDP ile normal şartlarda İYİ Parti’nin bir araya gelme şansı var mı? Ama bir araya gelmişler. Bunu, karşı tarafa kaybettirme adına yapıyorlar. Kazanma değil, kaybettirme esaslı” dedi.