Sultan Uçar: Üniversiteler özgürleşmezse ikinci yüzyılda da yoksuluz

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşına girmesine bir hafta kala, bilimle kalkınmada en önemli sacayağı üniversiteler de kalkındı mı? Yükseköğretimde önemli dönüm noktaları; cumhuriyetin ilk 10 yılı, 1933 üniversite reformu, 1946 demokrasiye geçiş sancıları, 1965 siyasi kamplaşmalar, 1968 öğrenci boykotları diye sıralanabilir. 1971 muhtırası ve 1980 darbesi, üniversitelerin bugünkü hallerinin temelini attı. 12 Eylül’de, üniversitelerdeki öğrenci dernekleri, kulüpler kapatılıyordu, yine kapatılıyor. Akademisyenler, öğrenciler üniversitelerden atılıp, hapishanelere tıkılıyordu, yine tıkılıyor. Tanklar, toplar, postallar; akademik özerklikleri ve bilimsel özgürlükleri ezen yolu açtı.

Sultan Uçar’ın yazısı