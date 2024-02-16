Sultan Uçar: Kadınlar okusa da erkekler yönetiyor

YÖK 2024 istatistiklerinde, “Kadınların yükseköğretime erişimi ve akademideki ağırlığı artıyor. Kadınlar akademide yüzde 46.4, kız öğrenciler üniversitede yüzde 51.7 oranında yer aldı” dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar, “Sayemizde yükseköğretimde kızların oranı erkekleri geçti” demeye getirip alkış bekliyor. Eyvallah alkışlayalım da (!) önce rektör atamalarına bakalım. Vakıf üniversitelerinde, patron kimi isterse YÖK, noter gibi o ismin rektörlüğünü saraya sunuyor. Akademide kadın ağırlığını görmek için rektörünü YÖK’ün belirlediği devlet üniversiteleri kriter alınmalıdır. Türkiye’deki 127 devlet üniversitesinden sadece 6’sının rektörü kadınken 121’i erkek, erkek! Yükseköğretim Kurulu başkan ve üyelerine bakalım. 1981’den bu yana 43 yılda 7 başkan değişen YÖK’te, bir kez bile kadın başkan atanmadı. YÖK’ün 7 erkek başkandan 4’ünü AKP atadı. 2024 yılında YÖK’ün 19 üyesinden sadece 2’si kadın. Onlardan biri, A.Ü. İlahiyat mezunu Prof. Dr. Münire Kevser Baş. “Çocuk ve Allah’ın Poetikasının İzinde” gibi yayınlanmış 5 kitabı var. Sezai Karakoç ödüllü, başörtülü, başarılı bir akademisyen. Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, Hacettepe Tıp mezunu. Harvard’da çalışmış. TÜBİTAK ödüllü, uluslararası başarılı bir bilim insanı. Devlet üniversitelerindeki 6 kadın rektör kimmiş? Bakalım.

Sultan Uçar’ın yazısı