Sultan Uçar: AKP'nin son dokuz yılda atadığı 131 devlet üniversitesi rektörü AYM kararıyla koltuktan kalkacak!

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Cumhurbaşkanlığı Sistemi, 9 yıl önce bir gece yarısı yayınladığı KHK ile rektör atama yetkisini üniversiteler ve YÖK’ten alıp, tek adama verdi. Demokrasinin temeli oy kullanma haklarını akademisyenler, bu kararla kaybetti. AKP, devlet üniversitelerine istediği ismi rektör atamak için anayasanın 91’nci maddesini kullandı. Anayasa Mahkemesi; rektörlerin, tek kişinin inisiyatif ve imzasıyla ‘savaş hali’ gibi bir madde ardına sığınılarak atanmasını reddetti.

Mahkeme, 33 yıl önce olduğu gibi üniversitelerde sandık kurulup, profesör ve doçentlerin oy kullanarak rektörünü seçmesi ve teamüller gereği de YÖK’ün kendisine sunulan 6 ismi, 3’e indirerek cumhurbaşkanlığı makamına sunması ve içlerinden en çok oy alanın atanmasına salık verdi. Mahkeme, tek imzayla rektör atanmasına son verecek bu kararın 12 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti. Sürenin 10 ayı dolarken, kaldı 2 ay! 4 Haziran 2025’ten sonra cumhurbaşkanı artık canı kimi isterse onu rektör atayamaz.

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) üyesi ülkeler içinde, rektörleri tek imzayla atayan tek ülke Türkiye! Ülkemiz adına küresel bir utanca dönüşen bu sürece yüksek mahkeme ‘Dur’ dedi. AKP’nin bu 9 yılda atadığı rektörlerin durumu vahim çıktı. ‘Profesör’ ünvanlı 68 rektörün uluslararası hiç makalesi yok. 72 rektör ilaç için bir tane bile bilimsel yayın yapmadı. ‘Savaş’ gerekçesi ardına sığınan AKP’nin, son 9 yılda atadığı 131 devlet üniversitesi rektörü, AYM kararıyla koltuktan kalkacak!

Sultan Uçar’ın yazısı