Sultan Uçar: AKP’nin köy okullarını kapatmasının millete bedeli 25 milyar lirayı geçti

Rapora göre AKP iktidara geldiği 2002’de ülkedeki 13 milyon 686 bin öğrenciden, 3 milyon 275 bin 458’i, açık olan 32 bin 401 köy okulunda okuyordu. Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 23.9’u yani yaklaşık 5 çocuktan 1’i köy okulundaydı. Köylerde hâlâ açık 12 bin 158 okulda, 622 bin 795 çocuk var. Kapatılan okulların açık olduğu zamanda, köy çocuklarının eğitime erişimi için devletin kasasından delikli kuruş çıkmıyordu. Sonra MEB, taşımalı eğitim diye bir şey icat etti. Bu yıl 6.3 milyar lira olmak üzere son 10 yılda sadece köyden kente öğrenci taşımak için 22.6 milyar lira yollara saçıldı. AKP’nin köy okullarını kapatmasının millete bedeli, yemek parası dahil 25 milyar lirayı geçti. Köy okullarının, ideolojik, siyasi kapatma kararının üzerinden 20 yaz, 20 kış geçti.

Sultan Uçar’ın yazısı