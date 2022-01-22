Şükran Soner: Sakız gibi ağızlarına dolanmış aynı tekerlemede diretiyorlar

Sakız gibi ağızlarına dolanmış olarak, turnusol kâğıdından kopyalanmışçasına aynı tekerlemede diretiyorlar.. “Millet cephesi yamalı bohça. Ortalıkta ne karizmatik kazanma şansı olan tek lider çıkarabiliyorlar, başkanlık rejimi hukuken tek geçerli sistem olarak ortada dururken ne de anayasa değişikliği için, anlamında bile uzlaşma, netlik olmayan (güçlendirilmiş parlamenter sistem) ile neyi amaçladıklarını açık açık söyleyemeden toplanıp toplanıp açıklamalar yapıyorlar..” gülümseyen yüzlerle, başlar sallanıp duruluyor..

İster Millet cephesinden bekledikleri yanıtları alamayınca da öfkeleri kabarmış olarak, kendi kendilerine giderek Cumhur cephesine karşı duruşta siyaset yapan çizgilerin sayılarında artışın durdurulamasına isterse ekonominin ürkütücü dibe çekilmesi, haksız kazançlar, yağma, vurgunların katlanmaları ile doğru orantılı olarak, ülkenin seçmen, yaşayan nüfusunun tümü ile bağlantılı olarak oranların yüzdesinde, terazinin Cumhur cephesi aleyhine kayışından öfkeleri kabarmış olarak “Haydi bakalım erkekseniz cumhurbaşkanından başlayarak tüm kadrolarınıza ilişkin adaylarınızı hemen şimdi açıklayın..” diretmesinde bulunuyorlar..

Şükran Soner’in yazısı