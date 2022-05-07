Şükran Soner: Hazine’den sağlanması cabası

Cumhurbaşkanımız Erdoğan açıkladı. Atlamış olabileceğimiz kaygısı ile Saray’la bağlantılı çalışan akla gelebilecek pek çok sözcü, bakan, partili, milletvekili halka ulaşabilecek her yerden aynı açıklamayı yineleyip duruverdi. Suriyelilere Suriye toprakları üzerinde briket evler yapıyormuşuz. Bir milyon Suriyeli ülkesine dönecekmiş. Dört koldan kaçak gelen, ülkemize sığınan kaçak göçmenlerin sayıları karşısında pek de anlamlı olamayacağı gerçeği bir yana. Projenin çekiciliğini sağlayacak inşaatlar arasında alışveriş merkezleri ile okullar, güvenliklerinde görev alacak asker-polisleri barındıracak bizim kesemizden ödenen paralarla yapılmış binalar da varmış. Gaziantep Üniversitesi’nde yetiştirilmiş eğitimci kadroların ücretlerinin bizim kesemizden, bizden toplanan vergilerle, bizim hazinemizden sağlanması da cabası.

Şükran Soner’in yazısı