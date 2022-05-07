Şükran Soner: Hazine’den sağlanması cabası

Cumhurbaşkanımız Erdoğan açıkladı. Atlamış olabileceğimiz kaygısı ile Saray’la bağlantılı çalışan akla gelebilecek pek çok sözcü, bakan, partili, milletvekili halka ulaşabilecek her yerden aynı açıklamayı yineleyip duruverdi. Suriyelilere Suriye toprakları üzerinde briket evler yapıyormuşuz. Bir milyon Suriyeli ülkesine dönecekmiş. Dört koldan kaçak gelen, ülkemize sığınan kaçak göçmenlerin sayıları karşısında pek de anlamlı olamayacağı gerçeği bir yana. Projenin çekiciliğini sağlayacak inşaatlar arasında alışveriş merkezleri ile okullar, güvenliklerinde görev alacak asker-polisleri barındıracak bizim kesemizden ödenen paralarla yapılmış binalar da varmış. Gaziantep Üniversitesi’nde yetiştirilmiş eğitimci kadroların ücretlerinin bizim kesemizden, bizden toplanan vergilerle, bizim hazinemizden sağlanması da cabası.
SON HABERLER
Türkiye önlem almıyor ama Fed içinden resesyon riski uyarıları artıyor
Minneapolis Merkez Bankası Başkanı Neel Kashkari, tedarik zincirinde … Devamı...
Elektriğe bir zam da denetimden gelebilir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik dağıtım şirketlerinin … Devamı...
Yerel seçimde hezimetin ardından Boris Johnson’ın koltuğu tehlikede
Britanya'daki yerel seçimlerde iktidardaki Muhafazakar Parti, 460'tan fazla … Devamı...
Rapor: Kokain yakalamaları rekor kırdı, kullanım artıyor
Avrupa Birliği'nin (AB) yayımladığı bir raporda Avrupa'da kokain ve … Devamı...
Fed kararı, Bitcoin’e bir gün bile nefes aldırmadı: Kripto paralarda düşüş sürer mi?
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları kripto para … Devamı...
Küba’da tarihi otelde patlama: Ölü sayısı 18’e yükseldi
Küba'nın başkenti Havana'da dün tarihi bir otelde meydana gelen patlamada … Devamı...
BM’den ‘limanları acilen açın’ çağrısı: Küresel açlık krizi kapıda
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Ukrayna'da üretilen … Devamı...
Gaziantep FK ligde kaldı, Altay ve Rizespor küme düştü
Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 … Devamı...
ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımı 3,8 milyar dolara çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya ABD ordusunun envanterinden … Devamı...
İmamoğlu’nun gezisini bir de ‘o araçta’ yer almayan muhabirden dinleyin
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz … Devamı...