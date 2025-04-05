Şükran Soner: Düzenin sürüp gidebilmesinin koşulları kendi elleriyle yok ediliyor

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Bayram günlerini, en ağrından suçlar verilse bile, sonuçta özgür bırakılmaları zorunlu olan gençlerimizin, en ağır koşullarda tutuklu kalanların ailelerinin ne yazık ki hâlâ yüzleri gülemiyor. Ne bayram görüşmesi hakkından yararlanabildiler ne de eğitimlerinin devamı adına zorunlu olan kitap, gözlük gibi en sıradan gereksinmelerine kavuşamadılar. ‘Çin işkencesi’ sözcüğünü karalama olarak değil, anlamı üzerinden kullanarak “Ne ar ne vicdan kalmış” demeyelim mi?

Elbette cezaevleri görevlileri ile sınırlı kalan bir yargılamayı kapsamıyor. Asıl karar verici gibi kullanılmış karar veren, hukuk diplomalıların kullanıldıkları bir düzeni yansıtıyor. Yaşatılan sorunlara ilişkin ağır sağlık sorunları olan tutuklanmış kişilerin, zorunlu hastaneye kaldırılıp tekrar aynı koşullar içinde hücreye kapatılmaları kadar ağır bir vicdansızlık yaşatılabilir mi? Herhalde hâlâ kitleleri korkutarak baskı altında tutarak bu akıl almaz haksız, hukuksuz, kipkirli düzenin sürdürülebileceği sanılıyor değil mi?

Akıl almaz paralarla beslenen, daha doğrusu bizim sırtımızdan, bizim vergilerimizle yaşatılan, cebimizden çaldıklarıyla ballı yaşamlara kavuşturulanlar ordusu bile artık, yıllardır oy vermiş kendi seçmenlerini bile arkalarında tutabilmelerine yetmiyor. Yaşamımızın karabasana dönüştürülmüş sürdürülebilirliği ile ilgili acı gerçeklerden herkeslere çok ağır payların düşmesi, yıllardır yandaşlıkla ayakta durabilmişlerin de yaşamlarını sürekli aşağılara doğru çekiyor. Bu düzenin böylece sürüp gidebilmesinin koşulları giderek kendi elleri, iradeleri ile yok edilmiş oluyor.

Şükran Soner’in yazısı