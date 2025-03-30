 Şükran Pakkan: Z kuşağı hizaya inanmıyor

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Biz, bu çocukların hangi ara düşman ilan edildiğini bilmiyoruz. Ama “başımızdakiler”, bizim yerimize bunu da daha iyi biliyorlar ki, ellerindeki tüm araçlarla üzerlerine yürüyor. Gençliğe karşı panik üretmek, otoritenin yorgunluğunu gösterir. Yorgunluk mu sadece? Hayır. Aynı zamanda korku. Kontrol edemediğini düşman belleme refleksi. Kendine benzemeyene tahammülsüzlük. Her soruyu tehdit, her itirazı provokasyon sanma hali.

Tıbbi maske taktığı için gözaltına alınan milli sporcu, tekmelenen liseli, emre uyup hızlı yürümediği için coplanan genç avukat, metrodan çıkarken sıkıştırılıp sorguya çekilen üniversiteli… Kimse protestoya katıldı diye gözaltına alınan bir lise öğrencisinin adliyede ağlamasını izleyip, bu tabloya normal diyemez. Bir çocuğun gözaltındayken annesiyle yaptığı telefon görüşmesi var, mutlaka izleyin. Ağlayarak annesine “Kızdınız mı?” diyor. “Dedem ne dedi” diye soruyor. Annesi “Biz iyiyiz, sen dik dur” diye teselli ediyor.

Temsil mekanizmalarını ellerinde tutanlar, bu çocukları dinlemek yerine yönetmeye, anlamaya çalışmak yerine korkutarak hizaya sokmaya çalışıyor. Yine… Hep böyle oldu… Ama Z kuşağının bir şeyi çok farklı ve çok doğru yapacağına inanıyorum: Büyüdükçe bizler gibi hizaya girmeye meyletmeye başlamıyorlar. Çünkü hizaya inanmıyorlar.

Şükran Pakkan’ın yazısı