Şükran Pakkan: Herkes kendi mahallesinde pusuda

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Bugün Türkiye’de asıl tehdit siyaset değil; siyasetin diliyle hayatı paramparça eden bu indirgemeci akıl. İktidarın yaptığı tam da bu: Hayatı siyasallaştırmıyor, kamplaştırıyor. Aptallaştırılmayı reddetmek tam da burada anlamlı. Çünkü farklı olanla konuşmayı, onunla yan yana yaşamayı reddetmek insanı zeki yapmaz. Tam tersi… Ki ben hayatın kendisi siyasettir diyenlerdenim. Hayat dediğin şey ekmektir, sudur, nefes alma hakkıdır. O yüzden de siyasettir. Kimsenin hayatını siyasetten bağımsız kurduğu falan yok. Bir ülkede kira fiyatı konuşuyorsan, masaya siyaset oturur. Özgürlük konuşuyorsan, siyaset baş köşededir. Ama işte burada bir tuzak var. Büyük bir tuzak. Hayatı siyasetle savunmak başka bir şeydir, siyasetle bölmek başka. Mevcut iktidarın yaptığı şey tam da bu ikinci kısım. Hayatı büyütmüyor, hayatı daraltıyor. Siyaseti bir hak arama zemini olmaktan çıkarıyor, bir nefret üretme makinesine çeviriyor. Rakip değil düşman yaratıyor. Seçimi yarış değil savaş ilan ediyor.

Oysa hayat dediğimiz şey mahalle kavgası değil. Çünkü bir markaya indirgenemez. Bir kahveye, bir market fişine, bir plaj seçimine sıkışamaz. Hayat, bir arada yaşama iddiasıdır. Birbirine tahammül edebilme, birbirini merak edebilme, birbirini anlamaya çalışma gayreti. Daha birkaç ay önce bir köfteci meselesi yaşandı mesela. Devletin kurumları dedi ki: “Burada domuz eti kullanıyorlar.” Normal şartlarda ne olur? İnsanlar tedirgin olur, soruşturma açılır, güven sarsılır. Ama Türkiye’nin bugünkü siyasal atmosferinde insanlar doğrudan şunu düşündü: Demek ki iyi iş yapıyorlardı… Demek ki buraya çökecekler…

Çünkü yıllardır karşı karşıya kaldığımız bu dil, bu siyaset tarzı, kazanmaz; çöker. Türkiye bu yüzden bu halde. Herkes kendi mahallesinde pusuda. Herkes öbür mahalleye bakarken şüphede. Biz artık normal bir demokratik toplumun reflekslerine sahip değiliz. O yüzden başımıza gelenleri anlamakta zorlanıyoruz. Çünkü sanki Soğuk Savaş döneminin o gergin, tek kanallı, tek partili, tek doğru kabul edilen Doğu Bloku toplumlarına benziyoruz. O ülkelerde de hayat bu kadar siyasallaşmıştı. İnsanlar her davranışına dikkat etmek zorundaydı. Kimle oturduğun ne izlediğin ne okuduğun nereden alışveriş yaptığın hep bir anlam taşırdı. Devletin gözü her yerdeydi. Mahallelerin bile siyasi kimliği vardı. Ve çok iyi bildiğiniz gibi, bu model ayakta kalamadı. Çünkü aşırı politizasyon, hayatı zehirler. Sosyal zeka kaybolur. Güven kaybolur. İnsanlar birbirine tahammül edemez hale gelir. Toplum kendi içine çöker.

Şükran Pakkan’ın yazısı