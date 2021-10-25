Sudan’da darbe girişimi

Sudan’da ordu birlikleri Başbakan Abdullah Hamduk ve koalisyon ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldı.
Ülkedeki protestolar sonrası 2019 yılında 30 yıllık yönetim darbeyle devrilmişti. Eylül ayındaki darbe girişimi sonuç vermemişti. Hükümet, darbenin, devrik lider Ömer el-Beşir’in destekçileri tarafından gerçekleştirildiğini belirterek engellendiğini belirtmişti.
AFP’nin haberine göre Sudan’da bir grup asker, sabah saatlerinde Hamduk ve ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldı.
Bunun üzerine başkent Hartum’daki bazı mahallelerde protestolar başladı.
Sudan Enformasyon Bakanlığı bazı bakanların da gözaltına alındığını duyurdu.
Sudanlı siyasi partiler, darbe girişimi sonrası sivil itaatsizlik çağrısı yaparken Sudan Meslek Odalar Birliği ise halkı sokağa inmeye çağırdı.
Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında kesintiler gözleniyor.