'Suç örgütü' soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına el konuldu

İstanbul’da ‘suç örgütü’ soruşturmasında örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın mal varlığına el konularak tedbir kararı getirildi.

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CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada sabah Akpolat’la birlikte 40 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul başsavcılığınca soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş’la şirketlerinin mal varlıklarına el konuldu.