Diken

Yaramazlara biraz batar!

'Suç örgütü' soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına el konuldu

İstanbul’da ‘suç örgütü’ soruşturmasında örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın mal varlığına el konularak tedbir kararı getirildi.

Fotoğraf: AA

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.


Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada sabah Akpolat’la birlikte 40 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul başsavcılığınca soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş’la şirketlerinin mal varlıklarına el konuldu.

Adalet bakanı: Rıza Akpolat’ın gözaltına alındığı soruşturma gizli

Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon: ‘Kilit isim’ Aktaş da gözaltında

Akpolat’tan ilk açıklama: Ne olduğunu bilmiyoruz

Adalet bakanı: Geciken adalet, adalet değildir

Özel: Erdoğan bir belediye başkanımızı çağırdı

İmamoğlu: Cumhurbaşkanının bilgisiyle yürüyen operasyonların gayesi belli

Yavaş’tan Akpolat tepkisi: Demokratik teamüllerle bağdaşmıyor

Tunç: Türkiye’yi hukuka güven endeksinde alt sıralarda gösteriyorlar, kim inanır buna

Özel’den Akpolat tepkisi: Halkımızla birlikte mücadele edeceğiz

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Balıkesir’de gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 47 kişiye gözaltı kararı

Adalet bakanı, başsavcı eşinin SPK’ya atanmasıyla ilgili ‘Mevzuatımıza uygun’ dedi

SON HABERLER