Su ayak izinizi azaltarak sürdürülebilirliğe katkı sağlayın!

Gezegenimizin kullanılabilir temiz su kaynakları hızla tükenirken, bilim insanları bu kaynakların azalmasının ardından gelebilecek çevresel ve sosyopolitik sorunlara dikkat çekiyor. Hala alabileceğimiz önlemler varken, sürdürülebilir bir dünya yaratmak için su tüketimine dikkat etmek büyük önem taşıyor. İşe su ayak izimizi hesaplayıp azaltarak başlayabiliriz.

Gezegenimizin kaynaklarını hızla tüketiyoruz. Eğer bugün aksiyon almazsak bu durum bizi geri dönüşü olmayan büyük bir yıkıma doğru sürüklüyor. Önümüzdeki en büyük problemlerden biri ise kullanılabilir su kaynaklarının tükenmesi. Dünya üzerinde eşit bir şekilde dağılmayan su kaynakları farklı birçok problemi beraberinde getirirken, var olan kaynakların başarısız yönetimi de bu sorunu başka bir boyuta taşıyor. Günümüzde 2,6 milyar insan, yeterli hijyen kaynaklarına ulaşamazken, 884 milyon insan temiz suya erişemiyor. Yani dünya nüfusunun altıda biri günlük ihtiyacı olan 50 litre temiz suyu karşılayacak güvenilir bir su kaynağına sahip değil. Dünya nüfusunun 8,1 milyar olduğu günümüzde, bu durum 1,35 milyar insanın temiz su kaynaklarına erişemediği anlamına geliyor.

Üstelik suya ulaşımda ve suyun tüketiminde temel sorun sanıldığı gibi nüfus artışı değil. Su mücadelesini, fakir ülkelerin artan nüfusu değil, zengin ülkelerin fazla tüketimi körüklüyor. Yoksul ülkeler, sulama potansiyelinin çok küçük bir bölümünü kullanıyor. Araştırmacılar, iklim kriziyle dengesizleşen yağış düzeni yüzünden problemin gittikçe büyüyeceği konusunda ise hem fikir. Bugün, 4500 milyar metreküp olan küresel su ihtiyacının 2030 yılına kadar 6900 milyar metreküpe çıkacağı öngörülüyor. Talepteki bu artış, şu anda var olan kullanılabilir temiz su rezervlerinin bile yüzde 40 üzerinde bulunuyor.

Bu noktada, su kaynaklarına henüz ulaşabilir durumdayken bu kaynakları daha iyi kullanmak ve korumak için bazı önlemler almamız şart. İşe günlük kullandığımız su miktarını belirleyen su ayak izimizi hesaplayıp bu miktarı daha aza indirmenin yollarını araştırarak başlayabiliriz. Sonrasında bu bilinci etrafımıza da yayarak sürdürülebilir bir dünyaya bir adım daha yaklaşabiliriz.

Nedir bu su ayak izi?

Su ayak izi, birim işlemde tüketilen suyun miktarını ve türünü gösteren bir terim. Su ayak izi, herhangi bir ürün veya hizmetin üretiminden bir bireyin günlük yaşantısındaki küçük ve büyük ölçekli harcamalara kadar hesaplanabiliyor. Temelde su ayak izi bileşenleri, üç başlıkta toplanıyor: Mavi su, yeşil su ve gri su ayak izi.

Mavi su ayak izi, yüzey ve yeraltı sularından; yeşil su, buharlaşma ve yağış miktarı da göz önünde bulundurularak hesaplanan yağmur sularından oluşuyor. Gri su ise bir ürünün üretim süreçlerinden kaynaklanan su kirliliği olarak tanımlanıyor. Ancak gri su ayak izi, ürünün üretiminde kullanılan kirli suyu değil, bu kirliliğin etkisini azaltmak için harcanan temiz suyun miktarını ifade ediyor.

Peki su ayak izi nasıl hesaplanıyor?

Doğrudan ve dolaylı olmak üzere, iki farklı temel başlık üzerinden yapılan hesaplamada metreküp cinsinden yapılan su harcaması ve farklı bilgiler de kullanılıyor. Su ayak izi hesabında, özellikle evsel su kullanımı kolaylıkla yapılabiliyor. Kişisel ve evsel su tüketimi hesabı yapılırken; evsel tüketim, gıda ve yaşanılan şehir, evde yaşayan kişi sayısı, aylık içme suyu tüketimi, evcil hayvanın olup olmadığı ve sahip olunan araçların ne sıklıkta yıkatıldığı gibi genel su harcama bilgileri dikkate alınıyor.

Ayrıca bu hesaplamada; tüketilen kırmızı et miktarından çay ve kahve tüketimine, aylık olarak satın alınan kıyafetlerden teknolojik ürünlere gibi pek çok etken de su ayak izi hesaplamasında kullanılıyor. Tüm bu bilgiler dahilinde, kişisel su ayak izi hesabı gerçekleştirilebiliyor.

Yani satın aldığınız kıyafet için kullanılan suyun miktarından yediğiniz etin sofranıza gelmeden önceki yolculuğunda harcadığı suya kadar pek çok etken, kişisel su tüketiminizi belirliyor. Hatta günlük hayatta üzerinde hiç düşünmediğimiz alışkanlıklarımız ve tercihlerimiz de su tüketimimizi belirliyor.

Suyumuzu korumak için önlem almamız şart

İnternet üzerinde pek çok web sitesi, su ayak izinizi hesaplamanıza yardımcı oluyor. Siz de bu sitelerden birine girip harcadığınız suyu hesaplayabilirsiniz. Ancak önemli olan, bu hesabın sonucundaki harcamayı optimize etmek için harekete geçebilmek.

Duş sürenizi normalden daha kısa tutmak, bulaşıkları makineye koymadan önce sudan geçirmekten vazgeçmek, arabanızı keyfi nedenlerle sık sık yıkatmamak, ellerinizi yıkarken ve dişinizi fırçalarken suyu açık bırakmamak, çamaşırları ön yıkama yapmadan yıkatmak, su kaynaklarının yanında elektrik doğalgaz gibi diğer enerji kaynaklarını da tasarruflu kullanmak, tekstil ve gıda ürünlerinde yerel üreticileri tercih etmek, suyu kirletecek kirleticilerden uzak durmak ve bu konuda çevrenizi bilinçlendirmek gibi basit adımlar su ayak izinizde büyük değişimler sağlayabilir.

Yaşam kaynağımız olan suyumuzu korumak ve daha sürdürülebilir bir dünyada yaşamak için doğru tercihleri yaparak yarınımıza güvenle bakabilmemiz mümkün.