Starbucks Türkiye’nin yüzde 30’u satılıyor

ABD’li özel sermaye şirketi Apollo Global Management Inc. (APO.N), Starbucks’ın Kuveytli AlShaya Group’a ait Türkiye dahil Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya hisselerinin yüzde 30’unu satın almak için kolları sıvadı.

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Reuters‘ın haberine göre Kuveytli şirket, azınlık hisselerin yüzde 30’unu satmak istiyordu. Hisseyi satın almak isteyen ve kısa listeye alınanlar arasında Suudi Arabistan’ın egemen varlık fonu Kamu Yatırım Fonu (PIF) da var.

Boykot etkisi

Starbucks ocakta, İsrail-Hamas savaşının bölgedeki işlerine zarar verdiğini ve ilk çeyrekte piyasa beklentilerini kaçırdığını söylemişti.

Şirketin satışları Ortadoğu ve ABD’deki çatışmalar nedeniyle önemli ölçüde etkilenmişti.

Ülkelerde mağaza dağılımı

Kuveytli grubun Starbucks birimi, 13 ülkede yaklaşık 2 bin satış noktası işletiyor.

Ülke ve mağaza sayılarıysa şöyle:

Türkiye 681

Suudi Arabistan 484

Birleşik Arap Emirlikleri 319

Kuveyt 218

Katar 72

Bahreyn 55

Mısır 80

Lübnan 42

Ürdün 32

Umman 22

Fas 18

Kazakistan 31

Azerbaycan 6

Rusya’dan da çekilmişti

Alshaya 2022’de de Rusya’dan çekilmişti. Çünkü Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulanmıştı. Starbucks yaptırım kararından sonra ülkeden çekilme kararı almıştı. Kuveytli şirket de bu karara uyarak Rusya’daki 130 mağazasını kapatmıştı.