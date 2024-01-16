Yaramazlara biraz batar!

Staj gördüğü fabrikada yaralanan 14 yaşındaki çocuk öldü

İstanbul Esenyurt’ta, staj yaptığı fabrikada sac bükme makinesine kafası sıkışan 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

AA’nın haberine göre Akçaburgaz Mahallesi’ndeki demir-çelik fabrikasında staj yapan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Arda Tonbul, 9 Ocak’ta, dengesini kaybetmesi sonucu kafasını sac bükme makinesine sıkıştırdı.


Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Tonbul, müdahalelere rağmen yedi gün sonra yaşamını yitirdi. Tonbul’un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Giresun’a gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, fabrika müdürü H.Ö. ile İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Ö.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. ve Ö.K. tutuklandı.

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