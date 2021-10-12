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Yaramazlara biraz batar!

Squid Game’de yanlışlıkla görünen hesap numarasına para yatırılmaya başladı

Dünyayı kasıp kavuran Netflix dizisi ‘Squid Game’in son bölümünde görünen banka hesap numarasına hayranlar tarafından para yatırılmaya başladı.

Fotoğraf: Netflix

Dizi, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebileceği umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesi. Tek bir sorun var: Elenirlerse, bunu yaşamlarıyla ödüyorlar.


Rekora koşan dizide daha önce de bir sahnede görülen telefon numarası, hayranlar tarafından sürekli aranmıştı. Susmayan telefon için yetkililer dizide değişiklik yapmıştı.

Ancak bu olay, dizide yanlışlıkla yer alan tek gerçek hayat detayı olmadı. Dizinin sonunda görülen banka hesabına hayranlar tarafından para yatırıldığı bildirildi. Yatırılan belli miktarından ardından prodüksiyon ekibi gelecekte olası sorunlardan kaçınmak için hesabın kapatılması için girişimlere başladı.

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