Sputnik International’a konuşan kaynak: Türkiye, Suriye’ye operasyon başlatabilir

Sputnik International’a konuşan bir kaynak Türkiye’nin yarın Suriye’nin kuzeyine operasyon başlatacağını öne sürdü.

Reuters’a konuşan Türk yetkililer, ABD ve Rusya ile diplomasi yolu başarılı olmazsa PKK’nın devamı olarak görülen YPG’ye Suriye’nin kuzeyinde bir askeri operasyon düzenleneceğini söylemişti. Bunun ardından sınırda askeri hazırlıkların arttığı gözlemlenmişti.

Sputnik International’daki habere göre ‘konuya yakın kaynak’, ”Türkiye yarın, yani salı günü Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) karşı askeri operasyon başlatmayı planlıyor. Bu operasyon için muhalif gruplara operasyona hazırlanmaları talimatını verildi” dedi.

Ancak Türkiye tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil.

Suriye ise operasyon iddialarını kınamıştı.