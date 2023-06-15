SPK’dan iki kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen paylaşımlarda ve Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarındaki işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe nedeniyle iki kişiye tedbir amaçlı altı ay işlem yasağı getirdi.

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SPK haftalık bültenine göre kurul, ‘6362 sayılı SPK Kanunu’nun 101/1 maddesi’ ve ‘V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri’ uyarınca Eren Karamahmutoğlu ve Teyfik Kerem Akın’a borsalarda altı ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.