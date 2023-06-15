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Yaramazlara biraz batar!

SPK’dan iki kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen paylaşımlarda ve Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarındaki işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe nedeniyle iki kişiye tedbir amaçlı altı ay işlem yasağı getirdi.

Fotoğraf: AA

SPK haftalık bültenine göre kurul, ‘6362 sayılı SPK Kanunu’nun 101/1 maddesi’ ve ‘V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri’ uyarınca Eren Karamahmutoğlu ve Teyfik Kerem Akın’a borsalarda altı ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.


SPK’dan 21 kişiye geçici işlem yasağı

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