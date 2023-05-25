SPK’dan basın ve sosyal medyaya ‘borsa’ uyarısı

Borsa hakkında ‘gerçeği yansıtmayan’ bazı haberlerin yayımlandığını öne süren Sermaye Piyasası Kurulu, piyasa bozucu işlem ve eylemler hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtti.

SPK, bu haberler hakkında detay vermedi.

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SPK’nın Twitter hesabındaki açıklama şöyle:

*Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören şirketlerimiz hakkında herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmayan, gerçeği yansıtmayan, mesnetsiz açıklamaların yapıldığı görülmektedir.

*Uluslararası piyasalara tam entegre olan sermaye piyasamız güvenilir, şeffaf, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlemektedir.

*Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını birinci önceliğimizdir. Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen işlemler, kurulumuz ve Borsa İstanbul tarafından anlık olarak takip edilmektedir.

*Sermaye piyasasının güven ve istikrar içinde işleyişini bozacak açıklamaların yanı sıra piyasa bozucu işlem ve eylemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve idari yaptırımlar uygulanacaktır.