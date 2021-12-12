Diken

Yaramazlara biraz batar!

Spider-Man filminin giriş sahnesi yayınlandı

Spider-Man serisinin son filminin giriş sahnesi yayınlandı. Buna göre film, serinin bir önceki filminin bittiği yerde başlıyor.

17 Aralık’ta gösterime girecek ‘Spider-Man: No Way Home‘da, Marvel evreninden Dr. Strange örümcek adama eşlik ediyor.


Yeni filmde Peter Parker’ın örümcek adam olduğunun ifşa edilmesinin ardından yapılanlar farklı evrenlerden ziyaretçilerin dünyaya gelmesine neden oluyor.

Örümcek adamın eski düşmanları Green Goblin ve Doctor Octopus gibi karakterlerinin de dahil olduğu filmde Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Willem Dafoe, Zendaya, Jon Favreau rol alıyor.

Spider-Man’den yeni fragman: Her evrenden ziyaretçisi var

SON HABERLER

Trump’a ‘darbe planı’ sunulmuş

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın eski özel kalemi Mark Meadows  6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi’ne Trump’ın başkanlığa geri dönmesi için acil durum ilan etmesini tavsiye eden bir PowerPoint teslim etti.

Omicron’la ilgili en kötü senaryo

Britanya’da hükümete salgın yönetimi konusunda tavsiye veren kurul ek önlemler alınmazsa Omicron varyantı nedeniyle geçen kıştan daha kötü bir tablo ortaya çıkacağını, nisan aynına kadar 75 bin can kaybı olabileceğini duyurdu.

AKP’de yeni ‘pudra şekeri’ vakası

AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç’a ait olduğu iddia edilen uyuşturucu görüntüleri yayınlandı. Kılıç’ın bu video nedeniyle görevinden istifa ettiği öne sürüldü.