Spider-Man filminin giriş sahnesi yayınlandı

Spider-Man serisinin son filminin giriş sahnesi yayınlandı. Buna göre film, serinin bir önceki filminin bittiği yerde başlıyor.
17 Aralık’ta gösterime girecek ‘Spider-Man: No Way Home‘da, Marvel evreninden Dr. Strange örümcek adama eşlik ediyor.
Yeni filmde Peter Parker’ın örümcek adam olduğunun ifşa edilmesinin ardından yapılanlar farklı evrenlerden ziyaretçilerin dünyaya gelmesine neden oluyor.
Örümcek adamın eski düşmanları Green Goblin ve Doctor Octopus gibi karakterlerinin de dahil olduğu filmde Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Willem Dafoe, Zendaya, Jon Favreau rol alıyor.