S&P'den Türkiye için enflasyon, dolar ve faiz tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’de yıl sonu enflasyon, dolar ve politika faizi için yeni tahminlerde bulundu.

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Kurum daha önce Türkiye’de 2025 sonunda enflasyonun yüzde 24 olmasını bekliyordu. Yeni raporda bu tahmini yükseltti.

CNBC-e‘nin haberine göre S&P, 2025’te enflasyonun yüzde 33, sonraki üç yıldaysa sırasıyla yüzde 18,3, yüzde 14,2 ve yüzde 12,7 olmasını bekliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun son verisine göre enflasyon martta yüzde 38,10’a gerilemişti.

S&P’nin 2025 ortalama dolar tahmini 43 lira. Bu tahmin 2026 için 48, 2027 için 52, 2028 içinse 55 lira.

Raporda ayrıca Merkez Bankası (MB) yıl sonu politika faizi için de tahmin var. Buna göre S&P faizin 2025’te yüzde 38, 2026’da yüzde 17,5, 2028’deyse yüzde 12,5’a düşmesini bekliyor.

S&P’nin Türkiye için yıl sonu büyüme tahminiyse yüzde 2,7.