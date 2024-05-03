Spamlar toplam e-posta trafiğinin yarısına yaklaştı

İnternet çağının en büyük sorunlarından biri olarak görülen spamlar, Aralık 2023’te toplam e-posta trafiğinin yüzde 46,8’inden fazlasını oluşturdu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre internetin yaygınlaşmasıyla istenmeyen mailler olarak nitelendirilen spamların en büyük kaynağı Rusya. 2022’de spam e-postaların yüzde 31,5’i Rusya’dan geldi.

Spamlar dolandırıcılık ve kimlik avı için de kullanılıyor. Özellikle günlük hayattaki cihazların internete daha bağımlı hale gelmesiyle spam saldırılarının neden olduğu hasar tehdit edici boyutlara ulaştı.

Evaldas Rimasauskas adlı bir kişi, 2013-2015 arasında Google ve Facebook’u spam e-postalarla 100 milyon dolar dolandırmıştı. Tayvanlı donanım şirketi süsü verdiği Quanta Computer Inc adlı şirketi Letonya’da tescil ettiren Rimasauskas, iki şirkete sipariş vermedikleri ürünler için spam e-postalar yoluyla faturalar göndermişti.

Spamlara karşı en önemli tedbir, bilinmeyen veya beklenmeyen göndericilerden gelen e-posta veya mesajlardaki ekler ve bağlantıları açmamak.

Uzmanlar hiçbir resmi kurum veya şirketin kişisel bilgileri e-posta veya mesaj yoluyla istemeyeceği konusunda uyarıyor.