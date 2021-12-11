S&P, Türkiye’yi negatife çevirdi, üç yıl için düşük büyüme öngördü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notu görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirdi.
S&P’nin değerlendirmesinde Türkiye’nin döviz cinsinden kredi notu ‘B+’ ve yerel para birimi cinsinden kredi notu ‘BB-‘ olarak teyit edildi.
Açıklamada, kamu politikasının öngörülebilirliğinin, para politikasının ise etkinliğinin sürdürülebilir ve gelişmiş olduğunun gözlemlenmesi halinde görünümün ‘durağan’a revize edilebileceği aktarıldı.
S&P, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 8,6’dan yüzde 9,8’e yükseltti.
Ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 3,7 büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, 2023’te yüzde 3,1 ve 2024’te yüzde 3 büyüyeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.
Türkiye ekonomisinin orta vadede ortalama yüzde 3’e yakın büyüyeceği görüşünün korunduğu kaydedildi.