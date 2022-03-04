S&P, Rusya’nın notunu bir haftada ikinci kez düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Rusya’nın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürdü.
S&P, Rusya’nın uzun vadeli döviz cinsinden ‘BB+’ ve yerel para cinsinden ‘BBB-‘ olan kredi notlarını ‘CCC-‘ye indirdi.
Rusya’nın Ukrayna işgaline başlamasından sonra Batı ülkeleri Rusya Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini de hedef alan yaptırımlar getirmiş, rezervlerin büyük bölümünü erişilemez hale gelmişti.
S&P, sert yaptırımlar dışında, Rus hükümetinin rubleyi korumak için getirdiği sermaye kontrollerinin, ülkenin borcunu ödeme kabiliyetini kısıtlayabileceğini belirtti.
Kuruluş, 25 Şubat’ta Rusya’nın döviz cinsinden kredi notunu ‘BBB-‘den ‘BB+’ya ve yerel para cinsinden kredi notunu ‘BBB’den ‘BBB-‘ye düşürmüştü.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch de Rusya’nın kredi notunu dün altı kademe düşürmüştü.
Bu not seviyeleri ‘çöp’ statüsünde kabul ediliyor.