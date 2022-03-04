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Yaramazlara biraz batar!

S&P, Rusya’nın notunu bir haftada ikinci kez düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Rusya’nın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürdü.

Fotoğraf: Reuters

S&P, Rusya’nın uzun vadeli döviz cinsinden ‘BB+’ ve yerel para cinsinden ‘BBB-‘ olan kredi notlarını ‘CCC-‘ye indirdi.


Rusya’nın Ukrayna işgaline başlamasından sonra Batı ülkeleri Rusya Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini de hedef alan yaptırımlar getirmiş, rezervlerin büyük bölümünü erişilemez hale gelmişti.

S&P, sert yaptırımlar dışında, Rus hükümetinin rubleyi korumak için getirdiği sermaye kontrollerinin, ülkenin borcunu ödeme kabiliyetini kısıtlayabileceğini belirtti.

Kuruluş, 25 Şubat’ta Rusya’nın döviz cinsinden kredi notunu ‘BBB-‘den ‘BB+’ya ve yerel para cinsinden kredi notunu ‘BBB’den ‘BBB-‘ye düşürmüştü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch de Rusya’nın kredi notunu dün altı kademe düşürmüştü.

Bu not seviyeleri ‘çöp’ statüsünde kabul ediliyor.

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Mutabakatı tek bir cümleyle tanımlamak istesem, şöyle derdim: Liberal anayasacılığın terminolojisiyle hazırlanmış, ancak belli başlı yaşamsal konularda ‘liberallikten’ de ürkmüş, metne başlarken eleştirdiği 1961 Anayasası’ndaki klasik parlamenter sistemi benimsemiş, her kesimin kabul edebileceği ilkelere de yer veren, temel hak ve özgürlükler konusunda olabildiğince genel ifadeler sarf eden sütten ağzı yanmışların hazırladığı bir metin.