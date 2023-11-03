S&P: 2024’te 1 dolar 40 lira olacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) dolar/TL’nin 2024’te 40’a ulaşmasını öngörüyor.
Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın (MB) arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.
Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı.
Dalgalı da olsa yükselişini sürdüren dolar/TL şu an 28,4 seviyesinde.
Bloomberg HT’nin aktardığına göre S&P, dolar/TL’nin 2024’te 40’a ulaşmasını bekliyor.
Kurumun büyüme beklentisiyse 2023 için yüzde 3,5, 2024 için yüzde 2,3 olarak belirlendi. Kurumun ortalama TÜFE tahminleriyse 2023 için yüzde 53, 2024 için yüzde 48.