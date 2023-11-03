S&P: 2024’te 1 dolar 40 lira olacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) dolar/TL’nin 2024’te 40’a ulaşmasını öngörüyor.

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Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın (MB) arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.

Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı.

Dalgalı da olsa yükselişini sürdüren dolar/TL şu an 28,4 seviyesinde.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre S&P, dolar/TL’nin 2024’te 40’a ulaşmasını bekliyor.

Kurumun büyüme beklentisiyse 2023 için yüzde 3,5, 2024 için yüzde 2,3 olarak belirlendi. Kurumun ortalama TÜFE tahminleriyse 2023 için yüzde 53, 2024 için yüzde 48.