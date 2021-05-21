Soylu’nun danışmanından AA genel müdürüne: Bu ne kahpeliktir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanlarından Mazhar Yıldırımhan, ağır ifadelerle hedef aldığı Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz’ü istifaya çağırdı.

Yıldırımhan (solda) ve Karagöz…

Çağrı, Musab Turan adlı AA muhabirin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Soylu’ya ilişkin eleştirel bir soru sormasının ardından geldi.

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Turan’ın sorusu şöyleydi: “Sayın Bakanım. Anadolu Ajansı Musab Turan. Efendim son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada nakrobürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan Ak Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Buna ilişkin çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum da… Sayın Soylu, kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken bu maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?”

Varank, “Şov yapmak istemişsin” derken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli soruyu geçiştirmişti.

Sosyal medyada kimileri muhabiri ‘FETÖ’cü ilan ederken kimileri de sorunun arkasında başka hesaplar bulunduğunu dile getirdi.

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En keskin çıkış Soylu’nun danışmanından geldi.

AA Genel müdürü acilen istifa etmelidir. Bu ne kahpeliktir. Bu ne şerefsizliktir. AA muhabiri üzerinden Süleyman Soyluya ve hükümete suikast düzenlenmişritir. #anadoluajansi — Mazhar YILDIRIMHAN (@myildirimhan) May 21, 2021

Yıldırımhan Kasım 2019’dan bu yana Soylu’nun danışmanı.