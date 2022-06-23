Soylu, yangının nasıl çıktığını tespit etmiş: Elimizde bir kimlik var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris’teki yangınla ilgili “Nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyorlar” dedi.

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde başlayan yangının ikinci günü. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu “Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyorlar” dedi.

Soylu ilk kez TSK envanterinde bulunan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopterin söndürme çalışmalarında görev aldığını kaydetti.