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Yaramazlara biraz batar!

Soylu geldi, Meclis’te yumruklu kavga çıktı!

Meclis’te görüşmeleri devam eden 2022 yılı bütçesinin İçişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili kısmında kavga çıktı. Kavga, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP’li vekile yönelik “Sahtekarsın” sözlerinin ardından başladı. 

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, konuşması sırasında ‘kara para aklamak’ suçlamasıyla soruşturulan işadamı Sezgin Baran Korkmaz konusuyla ilgili eleştirilerde bulundu. 


Bakan Soylu’ya Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağını kullandığı için tepki gösterdi. 

Soylu ise vekilleri, “Hesabını vereceksiniz” diyerek tehdit etti. Aydın’ı “Sahtekarsın” diye sataştı. Erkan Aydın’sa Soylu’ya “Aynen iade ediyorum” karşılığını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Süleyman Soylu’ya karşılık verdi. 

Bunun üzerine AKP’li vekillerle CHP’liler arasındaki tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. 

Gerginliğin sürmesi üzerine oturuma ara verildi. Aranın ardından görüşmelere saat 13:00’te yeniden başlandı. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç tutanakların istendiğini ve incelenerek Meclis İçtüzüğü’nce gereğinin yapılacağını söyledi. 

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