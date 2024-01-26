İsrail soykırımla yargılanacak

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika’nın ‘Gazze’de soykırım davası’ başvurusunu kabul etti. Mahkeme, İsrail’in dosyanın reddi talebini reddetti.

İsrail hakkında 15’e 2 oyla ihtiyati tedbir kararı verildi. Böylece İsrail soykırım suçuyla yargılanacak.

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Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) dava açarak geçici tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

ICJ başvuruyu kabul etti. İsrail hakkında verilen tedbir kararını kamuya açık bir oturumda Divan Başkanı Yargıç Joan Donoghue okudu.

Uluslararası Adalet Divanı’nın kararından öne çıkanlar şu şekilde:

* Gazze’de yaşanan insani trajedinin son derece farkındayız ve can kayıplarından derin endişe duyuyoruz.

Adalet Divanı’ndan İsrail’e ret

* İsrail, soykırımın yaşandığını yalanlamaktadır, soykırım suçlamalarını reddetmiştir, hukuksal temelden yoksun olduğunu ifade etmiştir.

* Mahkeme, İsrail’in dosyanın reddi talebini reddetti.

* Mahkemenin görüşüne göre, Güney Afrika’nın iddialarının bir kısmı sözleşmenin maddelerinin bir kısmı içine girebilir. Tüm taraflar sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

* Güney Afrika’nın İsrail’e ilişkin başvurusu uygundur. Güney Afrika’nın ortaya koymuş olduğu iddiaların makul olup olmadığı değerlendirilecek. Taleplerin mantıklı olup olmadığı konusunda henüz karar verilmemiştir.

* Soykırım Sözleşmesine göre soykırıma iştirak etmek ve cesaretlendirmek de soykırım suçları arasında sayılmaktadır.

* Soykırım Sözleşmesiyle korunan insanların korunması için tüm ülkeler adım atabilir. Filistinlilere baktığımız zaman Soykırım Sözleşmesi’nin 2’nci maddesi uyarınca koruma altında olması gereken bir gruptur.

* İsrail saldırıları, çok sayıda insanın ölmesine, sivil alt yapının zarar görmesine, insanların yerinden edilmesine neden olmuştur.

‘Çocukların yaşadığı dram yürek parçalayıcı’

* Gazze nüfusunun yüzde 93’ü kriz seviyesinde bir açlıkla karşı karşıyadır. Gazze’deki çocuklar ciddi travmalarla karşı karşıya. 1,4 milyon insan sığınaklarda yaşıyor, hastalıklar yayılmakta Bir neslin buna maruz kaldığı görülmekte, pek çoğu annesiz ve babasız kalmıştır. Çocukların yaşadığı dram gerçekten yürek parçalayıcıdır.

* Gazze halkının soykırımdan korunması konusunda da tedbir taleplerinin yerinde olduğu açıktır.

* Mahkeme, Gazze’deki felaket boyutundaki insani durumun, tedbir kararı vermesini gerektirecek düzeyde ‘acil tehlike’ teşkil ettiğine hükmetti. Ve telafisi mümkün olmayan sonuçların engellenmesini değerlendirdi. Nihayi karar verilmeden önce Güney Afrika’nın talepleri haklı bulunmuştur.

‘İsrail bir ay içinde rapor sunmalı’

* İsrail, gerekli önlemleri hemen alarak, insani ve temel hizmetlerin insanlara ulaşmasını sağlamalıdır.

* İsrail, alınan tüm önlemlerle ilgili bir ay içinde mahkemeye rapor sunmalı. Bu rapor Güney Afrika’ya da iletilecektir. Mahkeme kararlarının bağlayıcılığı haizdir.

* Gazze’de yaşanan çatışmanın tüm tarafları uluslararası insani hukuk kapsamında sorumludur. 7 Ekim’de Hamas tarafından kaçırılanlar derhal serbest bırakılmalıdır.

* Mahkeme ihtiyati tedbirlere karar verdi. İsrail, sözleşme sorumlulukları çerçevesinde elinden gelen tüm adımları atarak soykırım suçu işlenmesini yapmakla yükümlüdür.

* İsrail tüm önlemleri alarak soykırım işlenmesini teşvik etmesini engellemelli.

* Gazze’deki tüm ihtiyaçların bölgeye ulaştırılması gerektiği kararlaştırıldı.

* 15’e 2 oyla İsrail, etkili bir şekilde önlemler alarak yıkımı önlemelidir kararı alınmıştır.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme‘ gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenlemişti.

İsrail, 7 Ekim’deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

26 Ocak tarihli verilere göre İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında en az 11 bini çocuk, 7 bin 300’ü kadın olmak üzere, 26 bin 83 Filistinli öldürüldü, 64 bin 487 kişi de yaralandı. İsrail Gazze’de sivilleri hedef almaya ve saldırılarına devam ediyor.